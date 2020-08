Cor 16:45 Divieti balneazione, cartelli scarsi Legambiente denuncia le gravi criticità sulla cartellonistica informativa rivolta ai cittadini. Analoghi problemi anche sul Lido San Giovanni di Alghero: nonostante il divieto permanente, quotidianamente migliaia di persone in acqua







«Il punto giudicato inquinato alla foce del rio Cuggiani a Valledoria, è un punto da diversi anni nel mirino dei campionamenti dei tecnici di Goletta Verde e spesso ha dato valori oltre i limiti di legge. Essendo un punto facilmente accessibile ai bagnanti e molto frequentato, esortiamo le autorità predisposte a individuare le criticità depurative presenti lungo il rio e ad intervenire tempestivamente anche a livello di informazione ai bagnanti, non essendoci il cartello di divieto di balneazione a ridosso delle sponde del rio. Inoltre solo in 1 punto su 29 sono stati avvistati dai tecnici di Goletta verde i cartelli informativi sulla qualità delle acque, nonostante siano un obbligo di legge da diversi anni» sottolineano da Legambiente.



Problema analogo è quello riscontrabile anche ad Alghero, dove da diversi anni vige il divieto di balneazione sulla foce del canalone di San Giovanni, ma per il 2020 la pesante restrizione è estesa per tutta la stazione denominata n.B003S, ricomprendendo un ampio e frequentato tratto di litorale urbano classificato «scarso» [



