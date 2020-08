Red 7:22 Cinquantenario Regioni: Zedda al Quirinale Ieri pomeriggio, il vicepresidente della Regione autonoma della Sardegna ha incontrato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione del cinquantesimo anniversario della costituzione delle Regioni a statuto ordinario







La vicepresidente Zedda è intervenuta alla cerimonia, alla presenza dei presidenti di Regione e delle Province autonome, in rappresentanza del presidente Christian Solinas. «Tutte le Istituzioni sono chiamate oggi a una riflessione profonda sulle reali esigenze di equilibrio tra competenze dello Stato e delle Regioni e, soprattutto, sull’opportunità di una leale collaborazione (senza conflitti o sovrapposizioni) nell’interesse dei cittadini», ha sottolineato l’esponente della Giunta Solinas.



Nella mattinata, prima dell’incontro tra il Capo dello Stato ed i rappresentanti delle Regioni, nell’ambito delle celebrazioni della ricorrenza, si sono svolti i lavori di una tavola rotonda tematica alla quale ha partecipato l’assessore regionale della Difesa dell’Ambiente Gianni Lampis, che ha evidenziato: «in questi primi quindici mesi, con delega di coordinatore della Commissione Ambiente della Conferenza delle Regioni, abbiamo posto all’attenzione del Governo quelli che sono i temi strategici per lo sviluppo della nostra Nazione e delle Regioni: sostenibilità ambientale, economia circolare, smaltimento rifiuti, sviluppo sostenibile, parchi e siti di interesse nazionale che hanno necessità di interventi di bonifica, nonché gli obiettivi previsti nell’Agenda 2030 che l’Onu ha di fatto sottoposto alle amministrazioni pubbliche. Su tutte queste tematiche, chiediamo impegni precisi sullo stanziamento di risorse finanziarie che possano dare attuazione effettiva agli interventi proposti».



