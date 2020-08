Red 10:12 Manutenzioni nei parchi di Porto Torres Gli operai comunali del progetto Lavoras intervengono nuovamente nei parchi urbani di Porto Torres. Installato anche un nuovo scivolo per i bimbi nel Parco San Gavino. Manutenzioni nel Parco Belvedere







«Nel Parco San Gavino sono stati recentemente riparati i cancelli d'ingresso su Via Manno, che erano chiusi da anni, ed è stato installato un nuovo gioco per i bimbi. Sono interventi che vanno ad aggiungersi a quelli già effettuati nei mesi scorsi, alle tinteggiature e alla sistemazione dei diversi arredi che hanno reso più decoroso uno dei polmoni verdi maggiormente frequentati dalle famiglie e nel quale abbiamo avviato anche i lavori di completamento della recinzione», sottolinea l’assessore comunale ai Lavori pubblici Alessandro Derudas. Inoltre, gli operai hanno rifatto il look a diverse zone del Parco Belvedere di Via Balai. Sono stati rinforzati e verniciati giochi ed arredi, rimosse le strutture pericolanti, sistemati i tappetini per la sicurezza ed è stata aggiustata la pavimentazione sotto il pergolato d'ingresso nei tratti in cui era saltata.



Le attività manutentive su giochi e arredi sono state estese anche alla vicina area verde della scuola Figari. «Oggi si conclude la prima annualità del progetto Lavoras e voglio ringraziare i nostri uffici, i giovani geometri che hanno coordinato le squadre e gli operai che hanno lavorato nei diversi cantieri nelle scuole, nella stazione marittima, negli stabili comunali e nelle aree esterne cittadine, risolvendo i piccoli e grandi problemi di manutenzione e decoro. Hanno fornito davvero un grosso supporto al Comune e ai cittadini. Il progetto è riuscito a conciliare i bisogni dell'Amministrazione con quelli dei disoccupati, ai quali era rivolto. La Regione ha annunciato il rifinanziamento del programma Lavoras – conclude Derudas – e i nostri uffici sono al lavoro per definire la progettazione e le procedure pubbliche di assunzione». Commenti PORTO TORRES - Gli operai del progetto Lavoras, sotto il coordinamento dell’Ufficio Manutenzioni del Comune di Porto Torres, sono intervenuti nuovamente nel Parco San Gavino, già interessato nei mesi scorsi da attività di sistemazione di panchine ed arredi urbani. Inoltre, i lavori di tinteggiatura e messa in sicurezza dei giochi sono stati svolti nel Parco Belvedere e nel cortile della scuola per l'infanzia “Figari”.«Nel Parco San Gavino sono stati recentemente riparati i cancelli d'ingresso su Via Manno, che erano chiusi da anni, ed è stato installato un nuovo gioco per i bimbi. Sono interventi che vanno ad aggiungersi a quelli già effettuati nei mesi scorsi, alle tinteggiature e alla sistemazione dei diversi arredi che hanno reso più decoroso uno dei polmoni verdi maggiormente frequentati dalle famiglie e nel quale abbiamo avviato anche i lavori di completamento della recinzione», sottolinea l’assessore comunale ai Lavori pubblici Alessandro Derudas. Inoltre, gli operai hanno rifatto il look a diverse zone del Parco Belvedere di Via Balai. Sono stati rinforzati e verniciati giochi ed arredi, rimosse le strutture pericolanti, sistemati i tappetini per la sicurezza ed è stata aggiustata la pavimentazione sotto il pergolato d'ingresso nei tratti in cui era saltata.Le attività manutentive su giochi e arredi sono state estese anche alla vicina area verde della scuola Figari. «Oggi si conclude la prima annualità del progetto Lavoras e voglio ringraziare i nostri uffici, i giovani geometri che hanno coordinato le squadre e gli operai che hanno lavorato nei diversi cantieri nelle scuole, nella stazione marittima, negli stabili comunali e nelle aree esterne cittadine, risolvendo i piccoli e grandi problemi di manutenzione e decoro. Hanno fornito davvero un grosso supporto al Comune e ai cittadini. Il progetto è riuscito a conciliare i bisogni dell'Amministrazione con quelli dei disoccupati, ai quali era rivolto. La Regione ha annunciato il rifinanziamento del programma Lavoras – conclude Derudas – e i nostri uffici sono al lavoro per definire la progettazione e le procedure pubbliche di assunzione».