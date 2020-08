Red 15:07 «Grotta di Nettuno destinazione privilegiata» «La Grotta di Nettuno si conferma destinazione privilegiata per i turisti di Alghero – dichiarano dagli uffici della Fondazione Alghero – Bene anche Museo archeologico e Museo del corallo». «Dati incoraggianti», commenta il presidente Andrea Delogu







Il discorso vale soprattutto per il Museo archeologico e per il Museo del corallo: entrati relativamente da poco nei percorsi più battuti dai turisti di Alghero e del suo territorio, rispetto alla fase clou della stagione estiva del 2019 (le prime due settimane di agosto), quest’anno sono passati da settanta a 439 visitatori il primo e da 187 a 784 il secondo. «A questo risultato hanno contribuito senz’altro le azioni condotte attraverso i social e grazie al progetto LavoRas - rimarca il presidente della Fondazione Alghero Andrea Delogu, secondo il quale - non va trascurato l’effetto del varo di “AlgheroTicket” il sistema di bigliettazione unica che assicura costi inferiori per le visite di tutti i luoghi coinvolti nel circuito, con offerte ad hoc per le famiglie». A confortare le sue valutazioni sono i dati. «Sono ovviamente riscontri parziali, ma nei primi venti giorni di vendita, la card AlgheroTicket è stata utilizzata da 3mila e 300 persone – prosegue Delogu – e il grande successo dello speciale FamilyTicket ci aiuta a capire che la tipologia turistica più frequente nella Riviera del corallo è proprio quella composta da famiglie». Quest’anno, ma su questo dato è evidente il peso della pandemia e di tutte le sue conseguenze, «i visitatori dei siti sono stati in larghissima parte italiani», rileva il presidente.



