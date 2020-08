Cor 11:33 Alghero: Gommone abbandonato in rada Ritrovato nei giorni scorsi un gommone di circa 4 metri in stato di abbandono. E´ stato recuperato dalla Capitaneria di Alghero e potrà essere rivendicato entro 6 mesi







Commenti ALGHERO - Gommone alla deriva nella rada di Alghero. Lungo circa 4 metri e largo uno, il natante si trova in cattivo stato di conservazione. E' stato recuperato nei giorni scorsi dagli uomini della Capitaneria di Porto di Alghero. Chiunque disponga di un titolo di proprietà o qualunque altro atto che ne comprovi il possesso potrà rivolgersi direttamente presso gli uffici del Circondariale marittimo di via Eleonora d'Arborea. Trascorsi inutilmente sei mesi, il gommone sarà venduto secondo le procedure di legge.Nella foto: il gommone rinvenuto nella rada di Alghero