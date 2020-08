Red 20:19 Incendi: non c´è pace per la Gallura Oggi, cinque roghi hanno ferito la Sardegna. Di questi, due hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale, nelle campagne di Loiri Porto San Paolo e di Olbia







Bonifica e spegnimento di alcuni focolai dell'incendio di ieri anche nelle campagne di Olbia, in località Avromannu, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Limbara. Le operazioni di bonifica e spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Olbia, coadiuvata dal personale eliportato. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 17.40. OLBIA - Oggi, cinque roghi hanno ferito la Sardegna. Di questi, due hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale in Gallura, nelle campagne di Loiri Porto San Paolo e di Olbia.Bonifica e riaccensioni di vari focolai, all'interno della superficie percorsa dal fuoco, ieri (sabato) [LEGGI] , dall'incendio nell'agro di Loiri Porto San Paolo, in località La sarra di Loiri, dove sono intervenuti un Canadair della Protezione civile proveniente da Olbia, quattro elicotteri provenienti dalle basi di Fenosu, di Alà dei sardi, di Limbara e di Farcana. Le operazioni di bonifica e spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Olbia, coadiuvata dal personale eliportato, da un'autocolonna del Servizio Ispettorato di Sassari, da alcune squadre di Forestas dei cantieri limitrofi, da una della Compagnia barracellare di Loiri Porto San Paolo, dai Vigili del fuoco di Olbia e da numerose squadre di volontari delle associazioni di Olbia. Da una prima stima, dell'Ispettorato di Tempio Pausania, risultano percorsi circa 1800ettari di varie tipologie. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 14.Bonifica e spegnimento di alcuni focolai dell'incendio di ieri anche nelle campagne di Olbia, in località Avromannu, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Limbara. Le operazioni di bonifica e spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Olbia, coadiuvata dal personale eliportato. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 17.40.