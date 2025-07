Cor 21:15 Infermo a Villasimius, bagnanti in fuga Un disastro: Evacuazioni anche via mare, distrutte decine di auto e un chiosco. In totale 26 roghi divampati in poche ore nell’Isola



CAGLIARI - Punta Molentis, Villasimius, a fuoco. Un vero e proprio disastro annunciato nell'isola, dove si segnala l'allerta massima per rischio incendi e la struttura di contrasto è messa a durissima prova. Le fiamme, sospinte dal maestrale, hanno minacciato centinaia di bagnanti costretti a una fuga di massa, anche via mare grazie all'intervento di Guardia Costiera, Guardia di Finanza e Vigili del fuoco. Un chiosco è stato devastato dal fuoco e circa 200 auto sono rimaste letteralmente intrappolate nel parcheggio avvolto dalle fiamme: Decine quelle distrutte. E quella del Sarrabus non è stata l’unica emergenza: Sono in totale 26 gli incendi scoppiati in questa domenica 27 luglio nell’Isola.