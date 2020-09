Red 21:52 «Solinas ritiri ordinanza inapplicabile» «L’ordinanza n,43 del presidente della Regione Solinas va urgentemente sospesa, perchè inapplicabile per mancanza di strutture mediche per effettuare i test sul Covid-19», dichiara il coordinatore di Energie per l´´Italia Tore Piana







«Come movimento politico liberale chiediamo urgentemente al presidente della Regione Sardegna Solinas di sospendere l’ordinanza n.43, perché inapplicabile in termini pratici per mancanza di adeguate strutture sanitarie atte ad eseguire i test della positività sul Covid-19. L’ordinanza così come è formulata non protegge la Sardegna ma, al contrario, danneggia l’Isola e i sardi», si legge nella nota di Epi.



«Quando si prendono dei provvedimenti di questo tenore – chiosa Piana - occorre verificarne la fattibilità ed il rispetto con le restanti norme. Occorre evitare di fare annunci che poi non possono essere posti in essere per mancanza di strutture e mezzi».



