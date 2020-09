Red 11:17 Maltempo: interventi Multiss sulle Provinciali Nel fine settimana, gli operai della Multiss hanno effettuato quattro interventi straordinari per riparare i danni fatti dal maltempo su altrettante Strade provinciali: la 15 Sassari-Ittiri, la 72 Sennori-Osilo, la 93 Erula e la 4 Palmadula-Scala Erre







Questi interventi sono previsti nel capitolato tecnico predisposto della Provincia di Sassari, che ha affidato a Multiss la manutenzione ordinaria di 1.500chilometri di strade. Nell’ambito di questo contratto, la multi-utility cura, tra le altre cose, la pulizia della carreggiata e dei tombini, la copertura delle buche, l'eliminazione di gradini tra il bitumato e la banchina, il taglio delle erbe e delle sterpaglie, nonché il rifacimento della segnaletica. Commenti SASSARI - Nel fine settimana, gli operai della Multiss hanno effettuato quattro interventi straordinari per riparare i danni fatti dal maltempo su altrettante Strade provinciali. La multi-utility che opera principalmente per la Provincia di Sassari ha iniziato l'opera nella serata tra venerdì e sabato, sulla Sp15 (Sassari-Ittiri) a causa di una piccola frana al chilometro 4: i lavori, che hanno visto l’impiego di una terna, si sono conclusi alle 2.Sabato, le squadre di Multiss si sono spostate sulla Strada provinciale 72 (Sennori-Osilo) per pulire la carreggiata da detriti, pietrame e vegetazione trasportati dall'acqua piovana. Domenica, è stata la volta di altri due interventi: le violente piogge hanno provocato la fuoriuscita di terriccio da pertinenze private sulle Sp 93 (Erula) e 4 (Palmadula-Scala Erre), rendendo la strada pericolosa soprattutto in prossimità delle curve. Nell’intervento effettuato nella Nurra, è stato necessario utilizzare il trattore dotato di lama per rimuovere il materiale ed eliminare lo stato di pericolo.Questi interventi sono previsti nel capitolato tecnico predisposto della Provincia di Sassari, che ha affidato a Multiss la manutenzione ordinaria di 1.500chilometri di strade. Nell’ambito di questo contratto, la multi-utility cura, tra le altre cose, la pulizia della carreggiata e dei tombini, la copertura delle buche, l'eliminazione di gradini tra il bitumato e la banchina, il taglio delle erbe e delle sterpaglie, nonché il rifacimento della segnaletica.