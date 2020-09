video Cor 18:11 «Costruiamo ponti per l´Isola»

Così Lorenzo Corda ad Alghero



Il candidato alle elezioni suplettive del Senato sostenuto da M5s e centrosinistra si presenta così agli elettori di Alghero. Il presidente dell'Ordine degli Ingegneri per Sassari e la Gallura ha l'appoggio di un'inedita alleanza tra M5s, che esprimeva la senatrice vincitrice alle Politiche del 2018 Vittoria Bogo Deledda, deceduta a marzo, e il Pd, con il sostegno di Leu, Progressisti, Centro Democratico-Demos. L´intervista su Alguer.it