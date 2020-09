Red 20:21 Suppletive Senato: vince Carlo Doria Scrutinio concluso: il candidato del Centrodestra tocca il 40,25percento, davanti a Lorenzo Corda (28,91), ad Agostinangelo Marras (24,83) e a Gian Mario Salis (6,02)







Il candidato del Centrodestra (Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia), con 49.725 voti, tocca il 40,25percento, davanti ai due esponenti del Movimento 5 stelle e Centrosinistra, che non hanno trovato la quadra, Lorenzo Corda (35.718 voti, pari al 28,91percento) e Agostinangelo Marras (30.671, 24,83) e a candidato del Partito socialista Gian Mario Salis (7.434, 6,02).



«Carlo Doria è il nuovo senatore della Lega appena eletto in Sardegna al posto della senatrice 5stelle che purtroppo non c’è più. La Lega da il benvenuto al nuovo senatore con gli auguri di buon lavoro. Siamo felici e soddisfatti per questa battaglia vinta insieme con il Partito sardo d’azione e tutta la coalizione di Centrodestra», chiosa il deputato Eugenio Zoffili, coordinatore regionale della Lega in Sardegna.



ultimo aggiornamento, ore 22.04



