Cor 15:10 Tutti fuori dal Marino, trasferito un positivo La mancata comunicazione ha rischiato di generare confusione tra gli utenti. Poco dopo le 9 del mattino il trasferimento di un paziente risultato positivo al coronavirus. Ecco la situazione questa mattina all'ingresso dell'Ospedale di Alghero



ALGHERO - «E' una situazione insostenibile e insopportabile, siamo trattati come animali». Questa la prima lamentela di una signora anziana visibilmente malconcia e accompagnata dal marito questa mattina (mercoledì) in ospedale ad Alghero per una visita urgente.



Come lei numerosi anziani e mamme con bimbi in attesa di effettuare le visite programmate con gli specialisti di turno del Regina Margherita. In realtà, i disservizi e l'attesa sarebbero statati determinati semplicemente dal trasferimento programmato di un paziente risultato positivo al coronavirus in un altro reparto dell'isola attrezzato per accoglierlo e curarlo secondo i stringenti protocolli richiesti.



L'assenza di adeguate comunicazioni ai numerosi pazienti in attesa però, unita alle condizioni meteo instabili ed incerte, ha finito per alimentare il malumore tra gli utenti e quella sensazione di malcontento che ormai quotidianamente avvolge la sanità pubblica del territorio.



Nella foto: l'ingresso dell'ospedale Marino di Alghero poco dopo le 9 di questa mattina