Cor 20:20 E' la Sardegna la più positiva d'Italia Con 1.745 positivi al coronavirus l´isola è la regione d´Italia col maggior numero di contagiati in rapporto alla popolazione. Seguono Lazio, Emilia Romagna e Liguria. Ultima la Calabria con soli 2,6 positivi ogni 10mila abitanti



GUARDA LA TABELLA COMPLETA AGGIORNATA AL 23 SETTEMBRE 2020



SASSARI - Cresce la curva dei contagi da coronavirus in maniera uniforme in (quasi) tutte le regioni italiane. Con 1.745 «attualmente positivi» la Sardegna è la regione d'Italia col maggior numero di contagiati in rapporto alla popolazione (1.630.474 abitanti). Si tratta del dato aggregato su fonti delle Regioni, del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità su elaborazione IsolaMedia. Seguono Lazio (6.184 positivi su 5.865.544 abitanti), Emilia Romagna (4.613 su 4.467.118) e Liguria (1.593 su .543.127). In termini assoluti rimane la Lombardia la regione più colpita (9.104) ma con un indice di "soli" 9,0 positivi ogni 10mila abitanti. E' invece la Calabria, con appena 2,6 positivi ogni 10mila abitanti, la regione meno positiva del paese. Quello degli «attualmente positivi» non sarà il dato più critico tra quelli legati alla pandemia, ma rimane certamente quello più delicato su cui tutte le regioni investono maggiormente nel tentativo di contenerlo al massimo, perchè direttamente correlato con le attività sociali ed indice di problemi ben più importanti sul sistema sanitario nazionale.