Topi morti in spiaggia, Wwf: subito interventi

«Il nuovo sistema della rete del sottosuolo dovrà far fronte agli eventi meteorologici intensi o repentini, evitare gli allegamenti delle strade cittadine e che le acque di prima pioggia si mescolino a quelle nere confluendo direttamente in mare senza adeguato trattamento in quanto si compromette la qualità del nostro mare”». «Congiuntamente al PUC è opportuno programmare un adeguato piano urbanistico del sottosuolo che dovrà consentire la qualità ambientale alle presenti, alle future generazioni e conseguire l’obiettivo del bene comune» ha concluso Carmelo Spada delegato del Wwf Italia la Sardegna. Commenti ALGHERO - Che ad Alghero si sia vicini ad una vera e propria "bomba ambientale" ormai lo hanno capito tutti. Impossibile, infatti, continuare a far finta di non vedere quello che accade ogni qualvolta un acquazzone si abbatte sulla città. Liquami dappertutto e spiacevoli conseguenze come ratti morti sulle strade o in spiaggia. Ecco una foto scattata questa mattina (giovedì), conseguenza dei gravi problemi riscontrati nella mattinata di ieri sul lido [ GUARDA ] e inviata alla stampa dal Wwf.Carmelo Spada, portavoce dell'associazione ambientalista è tranciante: «Bisogna mettere mano al sistema fognario della città. E' necessaria un’analisi delle criticità e una conseguente pianificazione del sistema fognario, depurativo e di raccolta delle acque di prima pioggia» sottolinea all'indomani dell'acquazzone che ha mandato in tilt il sistema fognario.«Il nuovo sistema della rete del sottosuolo dovrà far fronte agli eventi meteorologici intensi o repentini, evitare gli allegamenti delle strade cittadine e che le acque di prima pioggia si mescolino a quelle nere confluendo direttamente in mare senza adeguato trattamento in quanto si compromette la qualità del nostro mare”». «Congiuntamente al PUC è opportuno programmare un adeguato piano urbanistico del sottosuolo che dovrà consentire la qualità ambientale alle presenti, alle future generazioni e conseguire l’obiettivo del bene comune» ha concluso Carmelo Spada delegato del Wwf Italia la Sardegna.