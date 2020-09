video Cor 11:25 Lido, scoppiano fogne e tombini intasati A distanza di pochi giorni si ripete il problema. Ecco le immagini girate questa mattina sulla via Lido ad Alghero. Strada completamente allagata, col sistema idrico-fognario letteralmente in tilt. Liquami e tombini otturati. Le immagini amatoriali



Commenti ALGHERO - Tutto come da copione. A distanza di qualche giorno dal primo temporale estivo che ha mandato il tilt il sistema idrico-fognario della città di Alghero, i problemi si ripetono. Questa volta a soffrire maggiormente per l'acquazzone delle prime luci dell'alba è stata la via Lido, letteralmente sott'acqua [ GUARDA ]. Liquami in strada, tombini otturati e viabilità necessariamente interrotta. Pensare che proprio in quel tratto di strada questa mattina erano previste le riprese della serie televisiva della Rai “Il Cacciatore”: un pessimo biglietto da visita per una città scelta proprio per la sua bellezza ambientale. Guarda e condividi il video su Alguer.tv