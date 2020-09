Cor 11:15 Red Donkey, il nuovo coworking di Alghero con vista su Capo Caccia Un nuovo spazio professionale condiviso e collaborativo. Al centro della città, tutto quello di cui hai bisogno per lavorare e progettare. Connessioni dedicate e ambienti moderni. Sala meeting con vista su Capo Caccia. Red Donkey è il nuovo coworking di Alghero che offre soluzioni personalizzate per tutte le esigenze di professionisti, studenti e imprenditori







Tra i servizi offerti la domiciliazione fiscale e legale, connessioni veloci, linea fibra FTTC, connessione ethernet in tutte le postazioni e tavolo riunioni, ambienti climatizzati, wi-fi in tutte gli spazi, videosorveglianza, area relax per pause caffè, stampanti multifunzione condivise e linea telefonica voip. La sala riunioni può contenere fino a 10 persone e dispone di un monitor interattivo da 65”, rappresenta un ambiente ideale per incontri di lavoro, colloqui, piccole riunioni e presentazioni, ed offre una mirabile ed esclusiva vista sul golfo di Alghero. Per informazioni su prezzi e servizi o prenotazioni info@red-donkey.it, tel. +39 079 413 5824. ALGHERO - Un asinello rosso stilizzato. E' Red Donkey , in via Gramsci 6, il nuovo coworking nel centro di Alghero. Uffici personalizzabili in ambienti spaziosi e confortevoli, riservatezza e comodità, sala meeting accessoriata con vista su Capo Caccia. Tutto quello di cui hai bisogno per lavorare, progettare e ideare, incontrare i collaboratori e organizzare riunioni tra colleghi. La formula del coworking, ormai collaudata in tutto il mondo, nasce dall'esigenza dei liberi professionisti di collaborare tra loro, creare sinergie operative, condividendo le spese fisse degli spazi e delle utenze.è ubicato al primo piano di un palazzo signorile a due passi dalla Torre di Sulis, facilmente raggiungibile e vicino a tutti gli uffici della città, all'università ed ai luoghi di maggiore interesse commerciale. Lavoratori autonomi, freelance, piccole aziende, creativi e professionisti indipendenti trovano la possibilità di lavorare in un ambiente moderno, con un doppio vantaggio: contenere i costi dell'affitto e far crescere il proprio network di contatti. Il tutto senza obblighi e vincoli:, infatti, offre innumerevoli possibilità di condivisione degli spazi e contratti flessibili e personalizzabili. Ingressi giornalieri, settimanali, serali e fine settimana, postazioni fisse mensili con prezzi e formule adatte a ogni esigenza.Tra i servizi offerti la domiciliazione fiscale e legale, connessioni veloci, linea fibra, connessione ethernet in tutte le postazioni e tavolo riunioni, ambienti climatizzati,in tutte gli spazi, videosorveglianza, area relax per pause caffè, stampanti multifunzione condivise e linea telefonica. La sala riunioni può contenere fino a 10 persone e dispone di un monitor interattivo da, rappresenta un ambiente ideale per incontri di lavoro, colloqui, piccole riunioni e presentazioni, ed offre una mirabile ed esclusiva vista sul golfo di Alghero. Per informazioni su prezzi e servizi o prenotazioni, tel. +39 079 413 5824.