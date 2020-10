Red 14:46 Tentato omicidio in piazza: fermato olbiese Intorno alle 2 di oggi, in Piazza Matteotti, a Olbia, un litigio tra due persone è sfociato nell’accoltellamento all’addome di uno dei litiganti, prontamente soccorso dal 118, chiamato da alcuni presenti. Fermato un 49enne, mentre un 33enne tunisino è stato operato d´urgenza ed è in pericolo di vita



OLBIA - Intorno alle 2 di oggi (giovedì), in Piazza Matteotti, a Olbia, un litigio tra due persone è sfociato nell’accoltellamento all’addome di uno dei litiganti, prontamente soccorso dal 118, chiamato da alcuni presenti. All’arrivo della pattuglia della Sezione Radiomobile del locale Reparto Territoriale Carabinieri, alcuni testimoni si sono fatti avanti e hanno descritto l’aggressore come un 50enne con capelli lunghi chiari raccolti in una coda.



Su una panchina, gli operanti hanno trovato un coltello a serramanico sporco di sangue. I militari intervenuti hanno riconosciuto nella descrizione un 49enne olbiese, già noto alle Forze dell'ordine e abitante poco distante, e sono andati subito nel suo domicilio per controlli.



Il sospettato non ha risposto al campanello, motivo per cui i Carabinieri hanno deciso di irrompere sfondando la porta e hanno trovato l'uomo con ancora addosso gli abiti indossati durante la colluttazione. Nel frattempo la vittima, un 33enne tunisino, è stato operato d’urgenza all’ospedale per una profonda ferita all’addome con eviscerazione degli intestini. La prognosi rimane tuttora riservata ed è in pericolo di vita. Il sospettato è stato sottoposta a fermo e accompagnato in carcere, a disposizione della Procura di Tempio Pausania.