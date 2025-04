S.A. 14:00 Sassari: 14enne tenta una rapina a rider Il 14enne e il suo complice si sono avvicinati a un rider fermo davanti a una rivendita di kebab nel quartiere Monte Rosello, con un coltello lo hanno minacciato per rubargli la bicicletta elettrica



SASSARI - Un ragazzo di 14 anni e un suo complice maggiorenne sono stati arrestati nei giorni scorsi a Sassari, dopo avere tentato di rapinare un rider e avere minacciato di morte i carabinieri. I fatti si sono svolti la notte fra il 28 e il 29 marzo, in via Pascoli, nel quartiere Monte Rosello. Il 14enne e il suo complice si sono avvicinati a un rider fermo davanti a una rivendita di kebab, con un coltello lo hanno minacciato per rubargli la bicicletta elettrica con cui fa le consegne. Il rider straniero ha richiamato l'attenzione dei gestori e degli avventori del locale, che hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri e il minorenne si è rifiutato di fornire le generalità e ha insultato e sputato contro i militari. Il giovane e il suo complice sono stati arrestati. Il minorenne tribunale è stato trasferito in una comunità per minori.