S.A. 21:27 Donato ecografo portatile all’Aou di Sassari Donazione di un ecografo portatile di ultima generazione alla Chirurgia toracica dell’Aou di Sassari: un passo avanti per la diagnosi e la cura. L’associazione Club Inner Wheel Sassari Centro ha consegnato lo strumento diagnostico alla Clinica chirurgica di viale San Pietro



SASSARI – Si è svolta oggi, al quarto piano del palazzo Clemente di viale San Pietro, una cerimonia ufficiale di consegna di un ecografo portatile di ultima generazione donato dal Club Inner Wheel Sassari Centro alla Chirurgia toracica, struttura semplice che fa parte della Clinica chirurgica dell’Aou di Sassari. L’ecografo, ad alta definizione con tecnologia avanzata per l’imaging in tempo reale, è un modello portatile e rappresenta un importante potenziamento delle risorse diagnostiche del reparto chirurgico che permetterà una maggiore precisione e tempestività. «Siamo entusiasti di ricevere questo dispositivo che ci consentirà di erogare molte più consulenze a tutti i pazienti intubati e ospedalizzati - ha dichiarato Giorgio Carlo Ginesu, responsabile della Chirurgia toracica - Un ecografo che permette la diagnosi dei versamenti e dei pneumotoraci e il loro drenaggio senza utilizzare degli apparecchi che talvolta sono troppo ingombranti».



Un ecografo wireless altamente tecnologico con le stesse funzionalità di un ecografo tradizionale. Tascabile, con una sonda e che, per la visualizzazione, si può collegare a un tablet o a un cellulare.

«Ringrazio l’associazione perché con questo ecografo si può individuare un versamento pleurico o peritoneale in maniera tempestiva e si può intervenire più velocemente rispetto agli ecografi tradizionali - ha sottolineato il professor Alberto Porcu, direttore della Clinica chirurgica - Il fattore tempo spesso è molto importante e questo strumento garantisce una maggiore tempestività nelle cure perché non occorre spostare il paziente. Talvolta abbiamo dei pazienti instabili dal punto di vista clinico e in questo modo si può intervenire immediatamente sul letto del malato». Il Club Inner Wheel Sassari Centro ha voluto testimoniare il proprio impegno a favore della salute pubblica e del territorio, soprattutto in un contesto in cui l’innovazione tecnologica rappresenta una risorsa fondamentale per affrontare le sfide della medicina moderna. «Per noi questo rappresenta un gesto concreto di vicinanza e di attenzione verso chi opera ogni giorno per la salute e la cura degli altri – ha dichiarato Rosa Foddai, presidente dell’associazione - Ringraziamo tutte le persone che hanno voluto prendere parte a questa iniziativa con le donazioni».



Alla cerimonia era presente anche Mario Carmine Palermo, Commissario straordinario dell’Aou di Sassari che ha affermato: «La donazione di questo strumento è un gesto di grande valore che contribuirà concretamente a migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria offerta ai nostri pazienti. La tecnologia ecografica è oggi uno strumento indispensabile nella pratica clinica quotidiana, e disporre di apparecchiature all’avanguardia significa garantire cure sempre più efficaci e tempestive». Il personale del reparto ha espresso profonda gratitudine per il gesto di generosità e in particolare Manuela Martinez, funzione organizzativa, Manola Murtas, Nicola Mancini, Maria Laura Cossu ed Eleonora Maiore. Inoltre, erano presenti in rappresentanza dell’associazione anche Maria Cuccu, Silvia Mesina, Viviana Tarasconi, Gavina Solinas e Iana Pola.