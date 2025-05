Cor 12:15 Rientra dalla Germania, arresto ad Alghero Bloccato dalla Guardia di Finanza all’aeroporto Riviera del Corallo. Doveva scontare 2 anni e 9 mesi per un furto in abitazione. Dopo l’arresto, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Bancali



ALGHERO – È stato arrestato all’aeroporto di Alghero, durante i controlli doganali intensificati in vista del periodo estivo: si tratta di un cittadino italiano rientrato dalla Germania, su cui pendeva da anni un ordine di carcerazione per furto in abitazione. A individuarlo sono stati i Finanzieri del Comando Provinciale di Sassari, impegnati nei controlli presso lo scalo “Riviera del Corallo”.



Il soggetto, mostratosi visibilmente nervoso al momento dei controlli, è stato identificato dai militari della Compagnia di Alghero. Dai riscontri è emerso che l’uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali, risultava latitante da oltre 4 anni ed era destinatario di un ordine di carcerazione emesso nel 2021 dalla Procura di Tempio Pausania. La condanna era relativa a un furto in abitazione commesso a Santa Teresa Gallura.



Dopo l’arresto, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Bancali, dove dovrà scontare una pena di 2 anni e 9 mesi di reclusione. L’operazione dimostra l’efficacia delle attività di vigilanza svolte dalla Guardia di Finanza negli scali aeroportuali, che vanno ben oltre i compiti doganali, contribuendo in modo significativo alla sicurezza pubblica.