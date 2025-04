S.A. 15:01 Spaccio di coca: arresti a Nuoro Stamane sono state eseguite 6 misure cautelari, di cui 2 in carcere, 3 ai domiciliari e un obbligo di dimora nel comune di Nuoro. L’attività investigativa ha messo in luce una quotidiana, stabile e continua attività di spaccio al dettaglio di cocaina



NUORO - L’indagine condotta dalla Squadra Mobile e coordinata dalla Procura della Repubblica di Nuoro, ha portato questa mattina all’esecuzione di 6 misure cautelari, di cui 2 in carcere, 3 ai domiciliari e un obbligo di dimora nel comune di Nuoro. L’attività investigativa ha messo in luce una quotidiana, stabile e continua attività di spaccio al dettaglio di cocaina. I soggetti destinatari dei provvedimenti cautelari, per consolidare la loro attività di vendita e gestione dello spaccio di droga nelle piazze cittadine, non esitavano a minacciare, anche in modo violento, chi cercava di insidiare il loro “territorio” operativo.



Nel corso dell’attività è emersa anche la disponibilità di armi, rinvenute durante una perquisizione effettuata ad uno di essi, con il sequestro di una pistola clandestina modificata. Gli inquirenti hanno accertato come nel periodo di tempo compreso dal luglio del 2024 ad oggi sia stato immesso, sul mercato nuorese, un’importante quantitativo di cocaina con decine di dosi vendute ogni giorno, consentendo l’accumulo di ingenti profitti illeciti.



La modalità di spaccio avveniva in perfetta sinergia tra i sodali, che avevano allestito un vero e proprio mercato della droga nell’abitazione di alcuni di loro, diventata luogo di riferimento per gli acquirenti in cerca di cocaina. Gli addetti alla vendita venivano ripagati con un compenso di cento euro al giorno più un “regalo” in dosi di stupefacente. Altri soggetti, tra quelli destinatari dei provvedimenti cautelari, si occupavano di agevolare gli spacciatori al dettaglio, procurando anche luoghi utili a nascondere i proventi economici dell’attività di spaccio, fornendo indicazioni sulla presenza delle forze dell’ordine nelle vie dove venivano effettuate le consegne della sostanza stupefacente e il ritiro dell’incasso giornaliero.