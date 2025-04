S.A. 13:00 Coca al posto dei medicinali: arrestato I carabinieri hanno fermato un giovane a Porto Torres: hanno trovato in totale 38 capsule contenenti cocaina, dal peso complessivo di 15,2 grammi e 80 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio



PORTO TORRES - Nel corso della nottata appena trascorsa, a Porto Torres, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato in flagranza di reato un uomo poiché ritenuto responsabile del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In particolare, nel corso del consueto pattugliamento, i militari hanno notato un giovane che stava percorrendo via della libertà a bordo di un monopattino. L’uomo, notata la pattuglia, ha gettato istintivamente a terra alcune capsule di colore bianco nel tentativo di disfarsene. I Carabinieri sono intervenuti immediatamente bloccando il ragazzo e sottoponendolo a perquisizione personale, recuperando l’involucro che aveva gettato. A seguito degli accertamenti eseguiti i militari hanno trovato in totale 38 capsule contenenti cocaina, dal peso complessivo di 15,2 grammi e 80 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio. Il ragazzo è stato condotto in caserma e, a conclusione delle incombenze di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari che coordina e dirige le indagini, veniva trasferito presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.