S.A. 18:20 Tenta di svaligiare auto: arrestato ad Alghero L´uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato colto sul fatto mentre tentava di forzare due autovetture in sosta sul litorale cittadino. Convalidati gli arresti domiciliari



ALGHERO - Gli agenti del Commissariato di Alghero hanno tratto in arresto un uomo già noto alle forze dell’ordine, colto sul fatto mentre tentava di forzare due autovetture in sosta sul litorale cittadino. Il soggetto, recidivo, già coinvolto in numerosi episodi simili, tra l’altro sottoposto ad una misura cautelare personale, è stato bloccato grazie alla tempestività dei poliziotti, i quali hanno seguito il sospettato con discrezione fino al momento dell’intervento, riuscendo a coglierlo “con le mani nel sacco”. Questo arresto pone fine a una serie di episodi che avevano creato disagio e preoccupazione tra i cittadini, trattandosi di reati in danno del patrimonio. L’uomo dopo la convalida dell’arresto dal parte dell’Autorità Giudiziaria è stato accompagnato presso il proprio domicilio in quanto sottoposto al regime degli arresti domiciliari.