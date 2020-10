Cor 12:22 Piscina coperta, querelle in Tribunale La società Consorzio Stabile Build S.c. a r.l cita in giudizio il Comune di Alghero. In ballo la richiesta di risarcimento danni avanzata in seguito alla risoluzione contrattuale. Il cantiere intanto rimane sbarrato, si allungano i tempi per vedere completata la nuova piscina



S.c. a r.l cita in giudizio davanti al Tribunale Civile di Sassari il Comune di Alghero. In ballo la richiesta di risarcimento danni conseguente la risoluzione contrattuale operata e comunicata dal comune lo scorso 5 agosto 2020. Sarà l'Avvocatura comunale, su espresso mandato conferito lo scorso 2 ottobre dal sindaco Mario Conoci, a resistere in giudizio e seguire tutte le fasi dell'intricata querelle. Commenti ALGHERO - Si allungano i tempi per vedere completata ad Alghero la nuova piscina comunale coperta. Dal giorno della risoluzione contrattuale decisa a Porta Terra, infatti, il cantiere rimane sbarrato. Nel frattempo la società Consorzio Stabile Buildcita in giudizio davanti al Tribunale Civile di Sassari il Comune di Alghero. In ballo la richiesta di risarcimento danni conseguente la risoluzione contrattuale operata e comunicata dal comune lo scorso 5 agosto 2020. Sarà l'Avvocatura comunale, su espresso mandato conferito lo scorso 2 ottobre dal sindaco Mario Conoci, a resistere in giudizio e seguire tutte le fasi dell'intricata