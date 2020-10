video Cor 11:10 Il mare invade la litoranea tra Alghero e Fertilia



Mareggiata straordinaria sulla costa della Riviera del corallo. Il forte vento di libeccio e le onde sconfinano oltre le dune di sabbia e invadono larghi tratti di litorale tra Alghero e Fertilia. Problemi per chi non aveva provveduto alla rimozione delle attrezzature balneari dalla spiaggia. Le immagini