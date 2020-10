Red 11:15 Elezioni: Ajò Paris a Villanova Monteleone Sabato, il candidato sindaco Raffaele Idda ha presentato i candidati nella sua lista e il programma di amministrazione nella sala cinema del paese, con la trasmissione in diretta su Facebook e Instagram







«In una sala stracolma – dichiarano gli organizzatori dell'incontro - il candidato Idda ha presentato i candidati e illustrato il suo programma vasto, articolato e innovativo. Dopo aver sottolineato che le strutture e l’organico del Comune sono al servizio del cittadino l’efficienza dell’Ente, quale erogatore dei servizi, sarà attuata anche attraverso la digitalizzazione, per il rilascio di certificazioni e l’istruzione delle pratiche edilizie, commerciali, anagrafiche e fiscali». Punti fermi del programma, che si sviluppa in quindici pagine, sono le azioni per favorire lo sviluppo socio-economico improntato sull’offerta di un pacchetto turistico multifunzionale che il territorio può offrire, comprendendo il mare, la collina, l’ambiente integro e salutare, il lago, la cultura e le tradizioni popolari con i prodotti dell’agro-pastorizia e dell’allevamento diffuso di animali da carne (bovini e suini).



Alla presentazione hanno preso la parola le candidate Filomena Niolu (assistente giudiziario al Tribunale di Tempio Pausania) e Anna Maria Marras (medico veterinario), che hanno espresso il loro impegno nell’amministrazione, mettendo al servizio della comunità le loro esperienze e competenze professionali e di vita per contribuire alla realizzazione del programma. A conclusione della presentazione, Idda ha invitato i presenti a soffermarsi per conversare con i candidati ed esprimere le loro istanze e proposte per l’amministrazione, degustando vino rosso con porcetto arrosto di produzione locale.



