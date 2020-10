Cor 15:23 A caccia nell´oasi faunistica: denunciato Nei guai un cacciatore 48enne denunciato dal comando dell’Ispettorato Forestale di Tempio Pausania: cacciava all´interno della zona non consentita nell’Oasi Permanente di Protezione Faunistica di Carana, in agro di Luras







Dopo lunghi appostamenti della pattuglia forestale, è stato individuato l’uomo che, in chiaro atteggiamento venatorio, armato di fucile e accompagnato da due cani da caccia, esplodeva alcuni colpi all’interno dell’oasi. Una volta fermato, l’uomo ha tentato di sottrarsi al controllo degli agenti forestali. Tuttavia è stato bloccato e accompagnato presso la Caserma Forestale per gli accertamenti di rito. E’ stato sottoposto a sequestro penale il fucile, che è risultato regolarmente autorizzato, le cartucce e la cartuccera.



I cani, pur sottoposti anch'essi a sequestro penale, sono rimasti in custodia al proprietario con l'assoluto divieto di utilizzarli ai fini venatori. In Gallura la pressione venatoria è per tradizione particolarmente intensa. Resta alta pertanto l'attenzione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sarda, nonostante i molteplici impegni di questi tempi, per il regolare svolgimento della stagione di caccia appena iniziata, per il rispetto della normativa vigente e per la tutela delle risorse faunistiche della Regione Sarda.