Cor 10:31 CRS4 partner per Horizon 2020 Il CRS4 dovrà sviluppare uno strumento di previsione probabilistica dei consumi e della generazione energetica da fonti rinnovabili, in grado di prevedere così la flessibilità dei consumi domestici dei singoli utenti



CRS4 partecipa al progetto internazionale SENDER - Sustainable consumer engagement and demand response, finanziato con il programma europeo di ricerca e innovazione Horizon 2020 (contratto di sovvenzione n.957755) per un totale di 6.750.000 euro, insieme a 15 organizzazioni provenienti da 7 paesi (Austria, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Spagna e Norvegia). Nei prossimi 48 mesi, l’obiettivo sarà quello di sviluppare e testare la prossima generazione di servizi energetici coinvolgendo in modo diretto i consumatori nella definizione di tecnologie che miglioreranno la gestione degli scambi energetici attraverso la rete.



Nel contesto di una generazione energetica rinnovabile in continua crescita, dove i gestori di rete richiedono una maggiore flessibilità nella distribuzione dell’energia, SENDER renderà partecipi i consumatori tenendo conto delle loro esigenze anche in termini di automazione domestica, convenienza e sicurezza. Tutto ciò consentirà di utilizzare la flessibilità nella rete di distribuzione per migliorare la stabilità delle frequenze, la congestione della rete e per una maggiore integrazione delle fonti di energia rinnovabile. Il CRS4 dovrà sviluppare uno strumento di previsione probabilistica dei consumi e della generazione energetica da fonti rinnovabili, in grado di prevedere così la flessibilità dei consumi domestici dei singoli utenti.



«E’ utile e opportuno - osserva l’amministratore unico del CRS4, Giacomo Cao - evidenziare l’importanza di raggiungere l’approvazione di progetti sottomessi a bandi competitivi di livello europeo sia in relazione all’ottenimento di risorse che consentono generalmente di coprire i costi del personale al 100% sia quale elemento comprovante la valenza dei nostri ricercatori coordinati in questo caso da Luca Massidda. Il tema del progetto è particolarmente attuale anche per la Regione Sardegna che, oltre a supportare non solo finanziariamente l’attività del Centro, ha indentificato tra le proprie aree di specializzazione quella che fa capo alle reti intelligenti per la gestione efficiente dell’energia a cui il progetto approvato fornirà un valido contributo». Commenti CAGLIARI - Ilpartecipa al progetto internazionale SENDER - Sustainable consumer engagement and demand response, finanziato con il programma europeo di ricerca e innovazione Horizon 2020 (contratto di sovvenzione n.957755) per un totale di 6.750.000 euro, insieme a 15 organizzazioni provenienti da 7 paesi (Austria, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Spagna e Norvegia). Nei prossimi 48 mesi, l’obiettivo sarà quello di sviluppare e testare la prossima generazione di servizi energetici coinvolgendo in modo diretto i consumatori nella definizione di tecnologie che miglioreranno la gestione degli scambi energetici attraverso la rete.Nel contesto di una generazione energetica rinnovabile in continua crescita, dove i gestori di rete richiedono una maggiore flessibilità nella distribuzione dell’energia, SENDER renderà partecipi i consumatori tenendo conto delle loro esigenze anche in termini di automazione domestica, convenienza e sicurezza. Tutto ciò consentirà di utilizzare la flessibilità nella rete di distribuzione per migliorare la stabilità delle frequenze, la congestione della rete e per una maggiore integrazione delle fonti di energia rinnovabile. Il CRS4 dovrà sviluppare uno strumento di previsione probabilistica dei consumi e della generazione energetica da fonti rinnovabili, in grado di prevedere così la flessibilità dei consumi domestici dei singoli utenti.«E’ utile e opportuno - osserva l’amministratore unico del CRS4, Giacomo Cao - evidenziare l’importanza di raggiungere l’approvazione di progetti sottomessi a bandi competitivi di livello europeo sia in relazione all’ottenimento di risorse che consentono generalmente di coprire i costi del personale al 100% sia quale elemento comprovante la valenza dei nostri ricercatori coordinati in questo caso da Luca Massidda. Il tema del progetto è particolarmente attuale anche per la Regione Sardegna che, oltre a supportare non solo finanziariamente l’attività del Centro, ha indentificato tra le proprie aree di specializzazione quella che fa capo alle reti intelligenti per la gestione efficiente dell’energia a cui il progetto approvato fornirà un valido contributo».