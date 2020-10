Cor 15:37 Covid: Arzachena chiude la scuola primaria Il sindaco del Comune di Arzachena Roberto Ragnedda, in accordo con la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo n. 2, ha deciso di chiudere in via precauzionale la scuola primaria della frazione di Abbiadori



ndr), il sindaco del Comune di Arzachena Roberto Ragnedda, in accordo con la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo n. 2, ha deciso di chiudere in via precauzionale la scuola primaria della frazione di Abbiadori. Lo riporta la nota stampa ufficiale. «Le lezioni e tutte le attività sono sospese da oggi a data da destinarsi, così come confermato dalla Ats Sardegna in una nota del 22 ottobre per la limitazione del rischio contagio da Covid-19». Genitori e alunni riceveranno aggiornamenti in merito all’evoluzione della situazione attraverso i canali ordinari di comunicazione utilizzati dall’istituto e sul sito ufficiale del Comune. Commenti ARZACHENA - Dalla tarda serata di ieri (mercoledì), il sindaco del Comune di Arzachena Roberto Ragnedda, in accordo con la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo n. 2, ha deciso di chiudere in via precauzionale la scuola primaria della frazione di Abbiadori. Lo riporta la nota stampa ufficiale. «Le lezioni e tutte le attività sono sospese da oggi a data da destinarsi, così come confermato dalla Ats Sardegna in una nota del 22 ottobre per la limitazione del rischio contagio da Covid-19». Genitori e alunni riceveranno aggiornamenti in merito all’evoluzione della situazione attraverso i canali ordinari di comunicazione utilizzati dall’istituto e sul sito ufficiale del Comune.