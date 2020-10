Red 11:32 Amministrative: ballottaggio a Porto Torres La fascia tricolore verrà consegnata tra due settimane, quando i portotorresi torneranno alle urne per scegliere tra Alessandro Pantaleo (Civica popolare, Fratelli d´Italia-Forza Italia, Partito sardo d´azione, Cambiamo Porto Torres! E Lega Salvini Sardegna) e Massimo Mulas (Movimento progetto turritano, Partito democratico e Italia in Comune)







Complessivamente, sono stati 10.891 i cittadini che si sono presentati alle urne, il 57,62percento dei 18.903 aventi diritto: 10.538 sono voti validi (96,76percento), 311 nulli (2,85) e quarantadue schede bianche (0,39). La lista che ha ricevuto più preferenze è il Psd'az, con 1.616 voti (16,072percento). Commenti PORTO TORRES – A Porto Torres si va al ballottaggio. La fascia tricolore verrà consegnata tra due settimane, quando i portotorresi torneranno alle urne per scegliere tra Alessandro Pantaleo (Civica popolare, Fratelli d'Italia-Forza Italia, Partito sardo d'azione, Cambiamo Porto Torres! E Lega Salvini Sardegna) e Massimo Mulas (Movimento progetto turritano, Partito democratico e Italia in Comune).Questo il verdetto del primo turno delle Elezioni amministrative a Porto Torres, con Pantaleo che ha raccolto 4.118 voti (il 39,08percento), mentre Mulas ne ha ricevuti 2.745 (26,05). Alle loro spalle, Franco Satta (Progressisti, Fortza Paris, Partito dei sardi e la lista Franco Satta sindaco) con 2.543 voti (24,13) e Sebastiano Costantino Simone Sassu (Movimento 5 stelle) con 1.132 (10,74). Proprio quest'ultimo è un risultato che fa riflettere, visto che Sassu era rappresentante dell'Amministrazione uscente.Complessivamente, sono stati 10.891 i cittadini che si sono presentati alle urne, il 57,62percento dei 18.903 aventi diritto: 10.538 sono voti validi (96,76percento), 311 nulli (2,85) e quarantadue schede bianche (0,39). La lista che ha ricevuto più preferenze è il Psd'az, con 1.616 voti (16,072percento).