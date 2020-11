Red 13:33 Alghero-Bosa: via ai lavori La sala consiliare del Comune di Bosa ha ospitato un incontro al quale hanno partecipato il sindaco Piero Franco Casula, il primo cittadino di Alghero Mario Conoci, l´amministratore straordinario della Provincia di Sassari Pietrino Fois e il consigliere regionale Alfonso Marras. Intervento da 1.184.000euro per la litoranea. Al via da domani i cantieri sulla Strada provinciale 105







Si tratta dei lavori di rifacimento dell’opera di attraversamento del Rio Ferulera, dove un grosso tubolare metallico aveva collassato, all'altezza del 20esimo chilometro, provocando il cedimento della carreggiata. Interventi indispensabili per ripristinare la piena funzionalità in sicurezza della circolazione stradale ed eliminare finalmente il senso unico alternato in quel tratto di strada. Sono stati stimati circa 330 giorni di cantiere, undici mesi per poter realizzare la viabilità alternativa, necessaria a tenere aperta la circolazione sul collegamento, demolire la struttura in metallo danneggiata e sostituirla con la realizzazione di un'opera in cemento armato precompresso di luce pari a 6metri e di lunghezza complessiva di 27,5metri per consentire il deflusso delle acque del fiume e la riqualificazione della carreggiata.



L’importo complessivo dell’intervento è pari a 1.184.145,03euro. I lavori sono stati aggiudicati con determinazione del Settore Viabilità del 20 febbraio all’Ati Gif-San Pio appalti, con sede legale ad Agrigento, lavori che verranno diretti dall’architetto algherese Renata Rachele Chelo Fiamma. A questo intervento, la Provincia di Sassari, ha aggiunto altrri 200mila euro di lavori, finanziati con fondi regionali, per il rifacimento di alcuni tratti della pavimentazione stradale e della segnaletica orizzontale e verticale della Alghero-Bosa, oltre a interventi per 352mila euro già programmati nel medio termine su alcuni tratti della stessa Provinciale, per la realizzazione di barriere di sicurezza e delle reti di contenimento da posare sulle scarpate.



