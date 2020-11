A.B. 16:18 Velocità Asi: finalissima ad Alghero Si svolgerà domani, sulla “Pista del corallo” di Antonio Dettori, la finalissima del Campionato Supermoto Velocità Asi Sardegna 2020. In lizza le categorie “Supermotard”, “Quad”, “Minimoto”, “Moto stradali” e “Pit bike”







(Foto Luca Antonio Piga) Commenti ALGHERO - Si svolgerà domani, domenica 8 novembre, sulla “Pista del corallo” di Antonio Dettori, ad Alghero, la finalissima del Campionato Supermoto Velocità Asi Sardegna 2020. Da otto anni, i fratelli Michele e Paolo Soddu seguono e portano avanti con enormi sacrifici un campionato che, purtroppo, non ha numeri per la copertura economica delle gare, ma che rimane sempre uno dei campionati più spettacolari e divertenti in gara.La categoria “Supermotard”, oltre a percorre la pista del kartodromo, dovrà percorrere 300metri di nuovo sterrato ideato e disegnato dal plurititolato campione supermotard Nicola Baccanti (pilota di casa), rendendo la gara molto più spettacolare nella parte offroad. Le altre categorie in gara saranno: “Quad” (rientro dopo un anno di stop), “Minimoto” (new entry di quest'anno), “Moto stradali” (fino a 300cc) e “Pit bike”. Le prove avranno inizio dalle 9.30, mentre le gare scatteranno dalle 10:30.(Foto Luca Antonio Piga)