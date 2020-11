Ss131: conclusi lavori di Mogoro e Uras

7/11/2020 Ex Cotonificio: entro l’anno il cantiere Sito verso la rinascita, sarà un polo di eccellenza: un’altra importante tappa di avvicinamento all’apertura del cantiere per la riqualificazione dell’immobile di Sant’Agostino. Ok al progetto esecutivo, ora la gara d’appalto. Dialogo stretto tra l´Amministrazione comunale e la Regione autonoma della Sardegna per finanziamenti ulteriori da dedicare agli allestimenti e dotazioni