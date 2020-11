Red 18:27 Campo del Carmine: progetto da 700mila euro Progetto di riqualificazione dell´impianto del Carmine, con 700mila euro del bando “Sport e periferie”. L´Amministrazione candida il progetto di rilancio dell´impianto sportivo, con ristrutturazione completa e manto in erba sintetica







Il progetto definitivo-esecutivo prevede lavori di riqualificazione per 700mila euro, con una serie di interventi che riguardano anche la rigenerazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico. L’elaborato approvato dall'Esecutivo, su proposta degli assessori comunali allo Sport Maria Grazia Salaris e alle Opere pubbliche Antonello Peru, si candida all’ottenimento del finanziamento che potrebbe trasformare la struttura sportiva di proprietà comunale rendendola più moderna e adeguata alle esigenze delle società calcistiche giovanili algheresi, che partecipano ai numerosi campionati regionali e provinciali.



L’opera, inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022, prevede la realizzazione dell’intervento nell’annualità 2021. La riqualificazione del campo da calcio del quartiere sarà attuata realizzando un nuovo manto in erba sintetica con intaso naturale, sistema che prevede la realizzazione di sottofondo a drenaggio verticale. Il rettangolo di gioco potrà essere destinato ad ospitare i campionati Figc–Lnd fino alla Serie D. Inoltre, è prevista la nuova recinzione, arredi, impianto idrico e antincendio, locali tecnici e cisterne di accumulo. Commenti ALGHERO - L’Amministrazione comunale di Alghero aggiunge un elemento nel progetto di recupero dei beni degradati. L’intervento riguarda il settore dello sport e il suo rilancio, con un progetto di riqualificazione dell’impianto sportivo del quartiere del Carmine, che la Giunta ha deciso di candidare al bando “Sport e periferie” 2020.Il progetto definitivo-esecutivo prevede lavori di riqualificazione per 700mila euro, con una serie di interventi che riguardano anche la rigenerazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico. L’elaborato approvato dall'Esecutivo, su proposta degli assessori comunali allo Sport Maria Grazia Salaris e alle Opere pubbliche Antonello Peru, si candida all’ottenimento del finanziamento che potrebbe trasformare la struttura sportiva di proprietà comunale rendendola più moderna e adeguata alle esigenze delle società calcistiche giovanili algheresi, che partecipano ai numerosi campionati regionali e provinciali.L’opera, inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022, prevede la realizzazione dell’intervento nell’annualità 2021. La riqualificazione del campo da calcio del quartiere sarà attuata realizzando un nuovo manto in erba sintetica con intaso naturale, sistema che prevede la realizzazione di sottofondo a drenaggio verticale. Il rettangolo di gioco potrà essere destinato ad ospitare i campionati Figc–Lnd fino alla Serie D. Inoltre, è prevista la nuova recinzione, arredi, impianto idrico e antincendio, locali tecnici e cisterne di accumulo.