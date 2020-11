Impianti Viale Adua: via alla riqualificazione

14:31 Asfalti ad Alghero: «Lavori in corso» L´assessore comunale alle Manutenzioni Antonello Peru interviene sulla situazione degli asfalti in città e i ripristini dei tagli operati dai lavori sulla rete del gas. Relativamente alle strade delle borgate, è in corso un dialogo con la Regione autonoma della Sardegna per il reperimento dei fondi per la manutenzione