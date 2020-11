Red 12:41 Ospedale Ittiri: intervengono i sindacati «Siamo costretti ad intervenire ancora una volta sulla difficile situazione che stanno attraversando il personale ed i pazienti della lungodegenza», dichiarano le Segreterie territoriali di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl







«Inoltre il personale è ridotto all'osso e costretto a saltare i riposi in quanto sette operatori tra infermieri ed Oss sono assenti per malattia, pare anche due di questi positivi al Coronavirus. Nella situazione descritta ci si chiede anche come i cosiddetti “percorsi pulito/sporco” possano essere garantiti. Per tutte le ragioni qui espresse – concludono Paolo Dettori, Antonio Monni, Augusto Ogana e Dario Cuccuru - chiediamo con forza la verifica della situazione descrittaci e, qualora confermata, misure urgentissime e non più differibili». Commenti ITTIRI - «Siamo costretti ad intervenire ancora una volta sulla difficile situazione che stanno attraversando il personale ed i pazienti della lungodegenza dell'ospedale di Ittiri. Già dal 30 ottobre ci siamo rivolti alla Direzione di area (Assl di Sassari), sulla base di quanto riportato dai lavoratori, segnalando l'insorgenza di un focolaio tra i pazienti ricoverati nel plesso e chiedendo l'immediato trasferimento degli stessi presso le strutture dedicate. A tutt'oggi, invece, sempre sulla base delle segnalazioni ricevute, la lungodegenza non solo continua ad ospitare pazienti Covid e no Covid, ma parrebbe siano stati effettuati nuovi ricoveri di pazienti con tampone negativo».Questo l'allarme lanciato dalle Segreterie territoriali di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl in una lettera inviata al direttore dell'Asl Sassari Sensi. «Ora, pur comprendendo l'emergenza, consideriamo molto grave il fatto che, a distanza di circa due settimane, pare che poco o nulla sia stato fatto per garantire un minimo di condizioni di sicurezza e protezione per i degenti e per il personale. Orbene – proseguono i sindacalisti - se quanto asserito corrispondesse al vero, cioè la decisione di ricoverare nuovi pazienti “no Covid” in un contesto lavorativo ad altissimo rischio contagio, ciò sarebbe un grave errore, non foss'altro che sui dieci posti letto attualmente occupati ci sarebbero circa quattro pazienti Covid positivi».«Inoltre il personale è ridotto all'osso e costretto a saltare i riposi in quanto sette operatori tra infermieri ed Oss sono assenti per malattia, pare anche due di questi positivi al Coronavirus. Nella situazione descritta ci si chiede anche come i cosiddetti “percorsi pulito/sporco” possano essere garantiti. Per tutte le ragioni qui espresse – concludono Paolo Dettori, Antonio Monni, Augusto Ogana e Dario Cuccuru - chiediamo con forza la verifica della situazione descrittaci e, qualora confermata, misure urgentissime e non più differibili».