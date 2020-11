Cor 17:20 Focolaio Covid al Cra di Alghero: 12 positivi Cresce la preoccupazione anche tra i lavoratori. Nuovi positivi nel Centro residenziale Anziani di Fertilia. Questa mattina un trasporto in ospedale, poi il rientro nella struttura







ALGHERO - E' allerta massima nel centro residenziale anziani di Alghero dopo il secondo decesso delle ultime ore. Crescono i positivi e si configura un vero e proprio focolaio di contagi. In pratica tutte le palazzine che ospitano gli anziani, tranne due, sarebbero interessate dalla presenza di ospiti risultati positivi al Coronavirus.

Tanto che anche tra i dipendenti della cooperativa che gestisce i servizi crescono le preoccupazioni a causa dei ritardi incontrati nell'effettuazione dei tamponi ed in seguito alle numerose carenze riscontrate nel sistema sanitario di assistenza, poco puntuale ed affidabile. Problemi fatti presente più volte all'Amministrazione comunale algherese.

12 gli ospiti risultati positivi (ma il tampone non sarebbe stato effettuato su tutti gli anziani attualmente presenti nell'ex ostello di Fertilia e nemmeno sul personale). Oltre a questi, rimane un anziano ricoverato dagli scorsi giorni presso il Santissima Annunziata di Sassari. Questa mattina intanto un nuovo trasporto in ospedale: secondo le prime indiscrezioni si sarebbe trattato però soltanto di una visita programmata.