Nuovo decesso Covid al Cra di Alghero

14/11/2020 Covid: nuova ordinanza a Sassari In analogia con quanto previsto dal Dpcm per bar e gli altri locali, a Sassari è vietato anche fermarsi su marciapiedi, slarghi, piazze, scalinate e in ogni altro spazio pubblico in gruppi superiori alle quattro persone, se non conviventi, anche se con mascherina regolarmente posizionata. E´ tra le novità introdotte dall’ordinanza firmata ieri (venerdì) dal sindaco Gian Vittorio Campus per contrastare il diffondersi del Coronavirus