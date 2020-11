22:39 Covid: giornata nerissima al Cra

Quarto decesso, secondo in 24 ore Due decessi in meno di ventiquattro ore all´interno del Centro residenziale anziani di Alghero. Preoccupazione altissima tra il personale che combatte il focoalio di coronavirus divampato tra gli ospiti



nerissima al Cra di Alghero quella odierna (sabato). Due i decessi di un sabato di novembre da dimenticare: gli anziani spirati all'interno della struttura di Fertilia avevano 83 e 88 anni e secondo quanto si apprende erano risultati entrambi positivi al Covid. Quattro in tutti gli ospiti deceduti negli ultimi giorni. Preoccupazione e sgomento tra lavoratori e ospiti della struttura, anche in seguito alle ultime notizie giunte da Fertilia, relative alla mancata effettuazione dei tamponi al personale dal mese di ottobre denunciata da un operatore [ ALGHERO - Giornataal Cra di Alghero quella odierna (sabato). Due i decessi di un sabato di novembre da dimenticare: gli anziani spirati all'interno della struttura di Fertilia avevano 83 e 88 anni e secondo quanto si apprende erano risultati entrambi positivi al. Quattro in tutti gli ospiti deceduti negli ultimi giorni. Preoccupazione e sgomento tra lavoratori e ospiti della struttura, anche in seguito alle ultime notizie giunte da Fertilia, relative alla mancata effettuazione dei tamponi al personale dal mese di ottobre denunciata da un operatore [ LEGGI ].