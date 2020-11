Cor 10:15 Cra, operatori senza tampone: si corre ai ripari Provvidenziale l´intervento del presidente del Consiglio Michele Pais per sbloccare la situazione. I dipendenti impiegati nel Centro residenziale Anziani di Alghero senza effettuare tamponi dal mese di ottobre, nonostante il focolaio che investe gli ospiti



shock di un operatore del Cra di Alghero: i dipendenti impiegati nella struttura che accoglie gli anziani di Fertilia, avrebbero effettuato i tamponi soltanto un mese fa, con esattezza tra il 20 e 25 ottobre. Questo nonostante sia nel frattempo scoppiato un vero e proprio focolaio tra gli anziani ospiti, dove si contano



Una situazione delicatissima, tenuta inspiegabilmente all'oscuro perfino in Comune e venuta a galla soltanto per la caparbia e ferma volontà di un operatore della cooperativa che ha denunciato tutto al Quotidiano di Alghero, successivamente stigmatizzata e condannata da molti consiglieri comunali [



Si corre ai ripari. Grazie all'immediato interessamento del Presidente del Consiglio regionale Michele Pais, tra oggi (domenica) e domani verrà ripresa immediatamente l'opera di "tamponamento" degli anziani (non tutti gli ospiti avevano infatti eseguito il test) e soprattutto sarà effettuato il tampone ai dipendenti del Centro. Commenti ALGHERO - Arrivano solo conferme alla denuncia di un operatore deldi Alghero: i dipendenti impiegati nella struttura che accoglie gli anziani di Fertilia, avrebbero effettuato i tamponi soltanto un mese fa, con esattezza tra il 20 e 25 ottobre. Questo nonostante sia nel frattempo scoppiato un vero e proprio focolaio tra gli anziani ospiti, dove si contano quattro decessi nelle ultime settimane.Una situazione delicatissima, tenuta inspiegabilmente all'oscuro perfino in Comune e venuta a galla soltanto per la caparbia e ferma volontà di un operatore della cooperativa che ha denunciato tutto al, successivamente stigmatizzata e condannata da molti consiglieri comunali [ LEGGI ].Si corre ai ripari. Grazie all'immediato interessamento del Presidente del Consiglio regionale Michele Pais, tra oggi (domenica) e domani verrà ripresa immediatamente l'opera di "tamponamento" degli anziani (non tutti gli ospiti avevano infatti eseguito il test) e soprattutto sarà effettuato il tampone ai dipendenti del Centro.