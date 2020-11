Red 10:03 «Riprendono le vaccinazioni pediatriche» «L’attività del Servizio territoriale di igiene pubblica sarà inoltre rafforzato con la destinazione di tre nuovi medici per i prossimi sei mesi, indispensabili per far fronte all’aggravamento di attività causata dall’emergenza Covid», dichiara il presidente del Consiglio regionale Michele Pais







Nella foto: il presidente del Consiglio regionale Michele Pais Commenti ALGHERO - Riprenderanno questa settimana le vaccinazioni obbligatorie e facoltative ad Alghero. Ad annunciarlo è il presidente del Consiglio regionale Michele Pais che spiega: «Dopo una interruzione dovuta alla carenza cronica di personale medico sanitario dell’Ufficio di Igiene pubblica di Alghero, l’importante servizio riprenderà grazie alla sinergia tra il Servizio di Igiene e sanità pubblica di Sassari e il personale del Presidio ospedaliero di Alghero»..«La Direzione sanitaria del Presidio ospedaliero di Alghero – prosegue Pais - ha, infatti, autorizzato la collaborazione del personale sanitario, medici ed infermieri, del reparto di Pediatria dell’Ospedale Civile con il Servizio di Igiene pubblica del Distretto di Alghero, che garantirà l’attività di vaccinazione pediatrica. Le famiglie verranno contattate dalla Assl per rifissare gli appuntamenti».«L’attività del Servizio territoriale di igiene pubblica sarà inoltre rafforzato con la destinazione di tre nuovi medici per i prossimi sei mesi, indispensabili per far fronte all’aggravamento di attività causata dall’emergenza Covid. Ringrazio le direzioni della Assl di Sassari coinvolte e il personale sanitario del reparto di Pediatria, medici ed infermieri, che con grande abnegazione e generosità stanno consentendo di superare questa situazione», conclude il presidente della massima assise regionale.Nella foto: il presidente del Consiglio regionale Michele Pais