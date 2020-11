Cor 10:00 Cambia il volto dell’ingresso nella città di Alghero Via lo sterrato e le pozzanghere. Riqualificazione urbana nell’area di ingresso alla città. Il piazzale Don Bosco-Mariotti cambia aspetto con il progetto di riqualificazione dell'area tra le vie Vittorio Emanuele e XX Settembre







L’Amministrazione lavora ora al reperimento delle necessarie coperture finanziarie, ma non c'è dubbio che si tratta di un intervento quanto mai necessario ed atteso, non fosse altro perchè inserito in ingresso alla città, una delle zone a più alta densità di traffico, fino ad oggi poco valorizzata e per nulla riqualificata. L’area interessata dal progetto sarà così abbellita anche da un'altra opera che si sta portando a compimento, ovvero la realizzazione delle opere di urbanizzazione della superficie della vecchio "lottizzazione Lupi", posta tra le vie XX settembre e Mazzini. Si mette la parola fine ad una pratica lunghissima di degrado della zona. «Un procedura che da oltre vent’anni attendeva di arrivare ad una soluzione – spiega l’Assessore all’Urbanistica Emiliano Piras (nella foto) - che l’Amministrazione con grande attenzione impegno ha voluto risolvere per riqualificare quella zona e dotarla di parcheggi e illuminazione». Commenti ALGHERO - Il progetto di riqualificazione "Don Bosco - Mariotti" ha compiuto il primo passo con l’approvazione in Giunta del documento preliminare di progettazione inserito nel programma triennale dei Lavori pubblici 2020-2022 del comune di Alghero. L’Amministrazione intende riqualificare l’intera area posta a cuscinetto tra l’abitato e le più recenti espansioni residenziali, commerciali-artigianali ed i plessi scolastici nella periferia est. Due le direttrici dell’intervento presentato in Giunta dagli Assessori alle Opere Pubbliche Antonello Peru e all’Urbanistica e viabilità Emiliano Piras: realizzazione dell’indispensabile rotatoria tra le vie XX settembre e Massimiliano Barraccu e la completa rivisitazione dell’area che dalla stessa via XX Settembre arriva alla via Vittorio Emanuele, fronte cimitero e campo sportivo Don Bosco.Il progetto relativo all’area, oggi sterrata e poco praticabile, prevede la realizzazione di un manto di copertura in materiale alternativo all’asfalto bituminoso, di migliore impatto visivo e di funzionalità drenante delle acque meteoriche, di maggiore eco-sostenibilità, la realizzazione di un viale pedonale alberato lungo l’asse nord-sud per una più sicura fruizione pedonale di quella che dovrà diventare una comoda area di collegamento con le principali viabilità (via Mazzini, via XX settembre) e i servizi presenti (cimitero, scuole, impianti sportivi, centri commerciali). L’opera avrà un costo complessivo di 650mila euro, di cui 130mila per la realizzazione della rotatoria.L’Amministrazione lavora ora al reperimento delle necessarie coperture finanziarie, ma non c'è dubbio che si tratta di un intervento quanto mai necessario ed atteso, non fosse altro perchè inserito in ingresso alla città, una delle zone a più alta densità di traffico, fino ad oggi poco valorizzata e per nulla riqualificata. L’area interessata dal progetto sarà così abbellita anche da un'altra opera che si sta portando a compimento, ovvero la realizzazione delle opere di urbanizzazione della superficie della vecchio "lottizzazione Lupi", posta tra le vie XX settembre e Mazzini. Si mette la parola fine ad una pratica lunghissima di degrado della zona. «Un procedura che da oltre vent’anni attendeva di arrivare ad una soluzione – spiega l’Assessore all’Urbanistica Emiliano Piras () - che l’Amministrazione con grande attenzione impegno ha voluto risolvere per riqualificare quella zona e dotarla di parcheggi e illuminazione».