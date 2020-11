Red 12:03 Sassari: niente Tari per chi ha Rdc Da lunedì 30 novembre, i contribuenti assistiti dal Comune di Sassari, beneficiari del Reddito di cittadinanza, che abbiano dichiarato un valore Isee non superiore a 3mila euro, possono presentare on-line l’autocertificazione attestante la propria situazione, accedendo al sito del Comune



SASSARI – Da lunedì 30 novembre, i contribuenti assistiti dal Comune di Sassari, beneficiari del Reddito di cittadinanza, che abbiano dichiarato un valore Isee non superiore a 3mila euro, possono presentare on-line l'autocertificazione attestante la propria situazione, accedendo al sito internet istituzionale del Comune. Per i contribuenti aventi diritto, il Comune, acquisite e verificate le relative informazioni, procederà d'ufficio all'annullamento dell'avviso di pagamento della Tari relativa al 2020. Non sarà necessario presentarsi agli sportelli per farne richiesta. Per ulteriori informazioni o problemi nella compilazione, è possibile inviare una e-mail all'indirizzo web esenzionetari2020@comune.sassari.it. Per fare richiesta, c'è tempo dal 30 novembre (quando sarà attivato il link) fino al 15 gennaio 2021.