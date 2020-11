Red 12:09 Pierino Arru in pensione: il saluto di Fois Dopo nove anni, il segretario generale della Provincia di Sassari Pierino Arru saluta l’Amministrazione. Infatti, da martedì andrà in pensione. Ieri, Pietrino Fois lo ha voluto ringraziarlo pubblicamente per il lavoro fondamentale svolto nell’Ente







«Oggi salutiamo, con emozione, un grande uomo, di infinita cultura e di elevata esperienza amministrativa. Di Pierino Arru, abbiamo potuto apprezzare la competenza e la dedizione quotidiana nel proprio delicato impegno. Pierino Arru è stato, in questi anni di grandi incertezze istituzionali, un punto di riferimento per tutti i dirigenti e i dipendenti». Nella sua attività da segretario, ha percorso un periodo significativo della storia della Provincia di Sassari; dopo la Presidenza Giudici, ha infatti supportato l’attività dei due amministratori straordinari, prima Guido Sechi e quindi Fois, nella lunga transizione imposta dal processo di riordino degli Enti locali.



«Pierino Arru è sempre stato presente – ha aggiunto Pietrino Fois – pronto a risolvere le questioni amministrative con equilibrio e buon senso, nel rispetto assoluto della legalità e nell’interesse dell’Ente e della nostra comunità». Ai saluti dell’amministratore si sono aggiunti quelli dei dipendenti, che hanno voluto salutare e ringraziare di persona il segretario generale. Altrettanto commossa è stata la risposta di Arrum che ha ricordato e salutato in primo luogo gli amministratori e le Amministrazioni alle cui dipendenze ha lavorato, quindi gli impiegati, i dirigenti e i suoi più stretti collaboratori, ringraziando tutti «per la collaborazione mai mancata e sempre preziosissima». Già avviata la procedura per l’individuazione del nuovo segretario generale, le funzioni di vicesegretario saranno svolte dal dirigente degli Affari generali Antonello Bellu.



Nella foto: Pietrino Fois e Pierino Arru Commenti SASSARI - Il segretario generale della Provincia di Sassari Pierino Arru, saluta l’Amministrazione. Infatti, da martedì 1 dicembre andrà in pensione, dopo nove anni di servizio prestato alla Provincia di Sassari. Ieri (venerdì), l’amministratore straordinario Pietrino Fois lo ha voluto ringraziarlo pubblicamente per il lavoro fondamentale svolto nell’Ente.«Oggi salutiamo, con emozione, un grande uomo, di infinita cultura e di elevata esperienza amministrativa. Di Pierino Arru, abbiamo potuto apprezzare la competenza e la dedizione quotidiana nel proprio delicato impegno. Pierino Arru è stato, in questi anni di grandi incertezze istituzionali, un punto di riferimento per tutti i dirigenti e i dipendenti». Nella sua attività da segretario, ha percorso un periodo significativo della storia della Provincia di Sassari; dopo la Presidenza Giudici, ha infatti supportato l’attività dei due amministratori straordinari, prima Guido Sechi e quindi Fois, nella lunga transizione imposta dal processo di riordino degli Enti locali.«Pierino Arru è sempre stato presente – ha aggiunto Pietrino Fois – pronto a risolvere le questioni amministrative con equilibrio e buon senso, nel rispetto assoluto della legalità e nell’interesse dell’Ente e della nostra comunità». Ai saluti dell’amministratore si sono aggiunti quelli dei dipendenti, che hanno voluto salutare e ringraziare di persona il segretario generale. Altrettanto commossa è stata la risposta di Arrum che ha ricordato e salutato in primo luogo gli amministratori e le Amministrazioni alle cui dipendenze ha lavorato, quindi gli impiegati, i dirigenti e i suoi più stretti collaboratori, ringraziando tutti «per la collaborazione mai mancata e sempre preziosissima». Già avviata la procedura per l’individuazione del nuovo segretario generale, le funzioni di vicesegretario saranno svolte dal dirigente degli Affari generali Antonello Bellu.Nella foto: Pietrino Fois e Pierino Arru