«Alghero vale un misero quarto d´ora»

Nella foto: l'incontro a Cagliari con l'assessore alla sanità della regione Sardegna, Mario Nieddu Commenti ALGHERO - Il Consiglio Comunale in data 17 novembre ha approvato in maniera unanime un documento sulla sanità algherese con alcune richieste importanti, sia sull'emergenza che sulla delicata situazione strutturale. Il presidente Lelle Salvatore () nei giorni scorsi ha portato personalmente questo documento all'attenzione dell'assessore regionale Mario Nieddu.In aula, in occasione della seduta odierna, il consigliere Valdo Di Nolfo ha pubblicamente ringraziato il presidente del consiglio comunale di Alghero, stigmatizzando però il comportamento «irrispettoso dell'assessore regionale che non ha mai trovato il tempo di confrontarsi con la massima assise cittadina - neanche via web - e che quando riceve i nostri delegati gli dedica - al netto dei convenevoli - un paio di manciate di minuti» (per ammissione dei partecipanti, sindaco presente, l'incontro sarebbe durato 15 minuti).«Per l'assessore regionale alla sanità i cittadini di Alghero valgono 15 minuti» rincara la dose Valdo Di Nolfo, che ricorda come invece lo stesso Nieddu abbia avuto il tempo per andare in trasferta anche fuori dalla Sardegna per far campagna di sostegno a Matteo Salvini e perfino presenziare ad una riunione di partito nella città di Alghero.Nella foto: l'incontro a Cagliari con l'assessore alla sanità della regione Sardegna, Mario Nieddu