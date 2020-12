Cor 12:30 Tamponi Cra, ritardi ed errori: nuovo giro Situazione sempre più delicata all´interno del Centro residenziale anziani di Alghero. I risultati dei tamponi effettuati ormai dieci giorni addietro potrebbero essere viziati da errori. Nuovo "tamponamento" per ospiti e operatori



Insomma, se di caos non trattasi, la confusione è enorme. Tanto che proprio in queste ore sarebbe in procinto di incominciare un nuovo campionamento a tappeto su anziani e infermieri: tamponi su tutte le persone che frequentano il Cra a Fertilia, nel tentativo di avere finalmente un quadro esaustivo e completo sull'entità del contagio, in linea con quanto richiesto da tempo ed insistentemente un po da tutti, in ultimo perfino dal sindaco Mario Conoci. ALGHERO - C'è grande incertezza sui risultati, in più mancano comunicazioni ufficiali da parte dell'Amministrazione comunale algherese (il Cra è struttura pubblica). Così la situazione all'interno del Centro residenziale anziani di Fertilia è sempre più delicata, non fosse altro che la struttura si ritrova interessata da un vero e proprio focolaio covid da ormai diverse settimane. Sarebbero 22 i positivi tra gli ospiti, ma i risultati arrivati con enorme ritardo potrebbero perfino essere viziati da errori (troppo il tempo trascorso), un'ulteriore preoccupazione in un momento già di per se delicatissimo. Per gli operatori, invece, fino ad oggi nessuna comunicazione ufficiale, nonostante ci sarebbe invece chi ha ricevuto un risultato ufficioso dopo ben 9 giorni di attesa.Insomma, se di caos non trattasi, la confusione è enorme. Tanto che proprio in queste ore sarebbe in procinto di incominciare un nuovo campionamento a tappeto su anziani e infermieri: tamponi su tutte le persone che frequentano il Cra a Fertilia, nel tentativo di avere finalmente un quadro esaustivo e completo sull'entità del contagio, in linea con quanto richiesto da tempo ed insistentemente un po da tutti, in ultimo perfino dal sindaco Mario Conoci.