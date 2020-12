Cor 16:00

«Anziani, perseverare è diabolico»

Ci risiamo: silenzio assordante sugli esiti dei nuovi tamponi effettuati su ospiti e operatori del centro residenziale anziani di Alghero, dove da alcune settimane si combatte un pericoloso focolaio di coronavirus

ALGHERO - «Martedì scorso, come riferito dal sindaco Conoci, sono stati di nuovo effettuati i tamponi al CRA. L’ultima volta per sapere i risultati dei tamponi effettuati dall’USCA c’è voluta più di una settimana per quelli degli ospiti e addirittura più di 10 giorni per conoscere quelli degli operatori. Quando i risultati sono stati, finalmente, comunicati hanno evidenziato la preoccupante presenza di un focolaio (22 ospiti e 7 operatori positivi). Il problema è che, in tutto il tempo trascorso in attesa dei risultati, ospiti e operatori, poi risultati positivi, non sono stati naturalmente isolati, con rischi evidenti in termini di diffusione del contagio. Il sindaco, dopo giorni di attesa silenziosa ha anche timidamente provato a dire che un ritardo simile non era tollerabile e che non sarebbe più dovuto succedere. Ha poi spiegato che proprio per questa ragione i tamponi sarebbero stati rifatti. Così è stato, ma di nuovo si sta ripetendo quanto successo in precedenza: ancora nessuna comunicazione sugli esiti dei nuovi tamponi, seppure giovedì il sindaco avesse detto nel suo videomessaggio che i risultati sarebbero arrivati nel pomeriggio. Errare è umano, ma perseverare diabolico e non si può neppure provare a pensare di tollerare anche stavolta ritardi simili a quelli dei test precedenti. Il sindaco alzi dunque la voce. Ora e non dopo 10 giorni, come ha fatto la volta scorsa, e senza alcun timore, né timidezza. Il suo fondamentale dovere è tutelare gli anziani, gli operatori, le famiglie degli operatori e tutti i loro possibili contatti». Lo scrivono in una nota tutti i consiglieri comunali di minoranza ad Alghero, Gabriella Esposito, Mario Bruno, Pietro Sartore, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Valdo Di Nolfo, Mimmo Pirisi, Roberto Ferrara e Graziano Porcu.