Isola ecologica Sant´Anna: chiavi entro martedì

Commenti ALGHERO - In via di ultimazione la consegna delle chiavi per l'accesso all'isola ecologica in località Sant'Anna. L'Ufficio Ambiente del Comune di Alghero sta procedendo a ricevere i residenti o proprietari di immobili ricadenti nella zona per il ritiro delle chiavi di accesso alla struttura. Sarà possibile ancora procedere al ritiro lunedì 14 e martedì 15 dicembre, dalle 9 alle 12. Mercoledì 16, gli addetti procederanno alla chiusura dell'isola e l'accesso sarà possibile solo per chi ha ritirato le chiavi. L'area sarà debitamente sorvegliata con telecamere. La speranza è che non si ripetano le deprecabili condizioni in cui sono sprofondate altre oasi ecologiche delle periferie [ GUARDA LE IMMAGINI DI UNGIAS ].