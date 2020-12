video Cor 10:03 Ungias, scoppia l´oasi ecologica Un degrado totale. Ecco le condizioni in cui si ritrova la cosiddetta oasi ecologica a Ungias, a due passi dal quartier generale della Ciclat, all´ingresso della zona artigianale di Alghero. Una vergogna infinita



Ungias - dove peraltro è stata realizzata la cosiddetta oasi schermata - poco si differenzia dalla vergognosa situazione di Carrabuffas, dove da giorni è presente una discarica su strada all'ingresso di Alghero [ Commenti ALGHERO - Le lamentele di molti residenti che denunciano l'indecoroso stato in cui versa l'oasi ecologica, si scontrano con l'inciviltà di altrettanti algheresi noncuranti dell'ambiente e delle regole per il conferimento dei rifiuti, ma anche con l'assoluta inefficienza di un servizio che non riesce a garantire controlli e decoro in città. Ciò che accade a- dove peraltro è stata realizzata la cosiddetta oasi schermata - poco si differenzia dalla vergognosa situazione di, dove da giorni è presente una discarica su strada all'ingresso di Alghero [ GUARDA LE IMMAGINI ]. Sarebbe ora che s'intervenisse con puntualità e decisione al fine d'invertire la pericolosa deriva imboccata dalla città sul fronte del decoro. Guarda e condividi il video su Alguer.tv