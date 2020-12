Red 18:07 Lavori in corso al Mercato civico Nuova luce al mercato algherese. Efficientamento energetico ok. Lavori alle coperture per le infiltrazioni nella struttura di Via Cagliari







ALGHERO - Mercato civico di Alghero che cambia aspetto e che si presenta con una luce diversa. Risparmio energetico, meno emissioni, miglioramento della qualità della luce, tra i banchi del mercato di Via Cagliari il nuovo impianto di illuminazione realizzato dall'Assessorato comunale alle Manutenzioni con l'operatività della Società In House è un primo passo importante verso l'ammodernamento della struttura.

La programmazione congiunta tra gli assessori allo Sviluppo economico Giorgia Vaccaro e alle Manutenzioni Antonello Peru per il ripristino della funzionalità del mercato prevede ora la soluzione di un'altra problematica rappresentata dalle infiltrazioni provenienti dalla copertura. Nei giorni scorsi, in conseguenza delle forti piogge, si è registrato un consistente cedimento del manto di impermeabilizzazione sul quale si sta intervenendo. La riparazione sul tetto del mercato si sta eseguendo, ancora con l'impegno delle maestranze della Società In House, tenendo in considerazione le condizioni climatiche che ne determinano la durata.